На Керченській переправі в черзі все ще стоять сотні машин
10:22, 24 грудня 2014Суспільство
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Вранці 24 грудня на Керченській переправі курсують три порома, в черзі стоять більше 800 автомобілів.
На лінії курсують тільки три порома / kuban.aif.ru
Про це повідомляє прес-служба Єдиної транспортної дирекції.
За даними відомства, в порту «Кавказ» своєї черги на пором очікують до 35 легкових і 65 вантажних авто, в порту «Крим» - до 16 легкових і 23 вантажних машин. На вантажний лінії очікують: в порту «Новоросійськ» - 260 машин, у Слов'янську-на-Кубані - 320 вантажівок, в Керченському аеропорту - 96 машин.
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На лінії курсують тільки три порома - «Ионас», «Олімпіада», «Глюкофілоуса». У той же час, в Керченській протоці сила вітру не перевищує 12 м/с.
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