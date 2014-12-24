На Керченській переправі в черзі все ще стоять сотні машин

Про це повідомляє прес-служба Єдиної транспортної дирекції.

За даними відомства, в порту «Кавказ» своєї черги на пором очікують до 35 легкових і 65 вантажних авто, в порту «Крим» - до 16 легкових і 23 вантажних машин. На вантажний лінії очікують: в порту «Новоросійськ» - 260 машин, у Слов'янську-на-Кубані - 320 вантажівок, в Керченському аеропорту - 96 машин.

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На лінії курсують тільки три порома - «Ионас», «Олімпіада», «Глюкофілоуса». У той же час, в Керченській протоці сила вітру не перевищує 12 м/с.