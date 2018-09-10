Не дамо вам її "за будь-яку ціну": у Порошенка зробили заяву щодо подачі води в окупований Крим

Представник президента в АР Крим заявив, що для населення півострова "питної води вистачить".

На даний момент ситуація в Армянську залишається в нормі, шкідливих речовин не виявлено.

Про це повідомив представник президента України в Криму Борис Бабін в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"Поточна ситуація (в Армянську, – ред.) з аналізом повітря в нормі, але це не означає, що у нас припиняється моніторинг, він буде продовжуватись. Так само буде тривати дослідження стану осіб, які зверталися за медичною допомогою. Повна відповідальність за ці забруднення покладається в першу чергу на власників і бенефіціарів підприємства, яке здійснює забруднення, а також на окупаційну владу РФ", - сказав він.

Бабін зазначив, що найближчим часом кримчанам буде надана пам'ятка з інструкцією, що робити в подібних випадках.

"Сьогодні Крим має потребу у дніпровській воді, у них зупиняється економіка, у них порожні водосховища. Це не становить загрози для населення. Для населення питної води вистачить. Це становить проблеми для підприємств. Тому сьогодні, ми знаємо про це, були наради відповідного рівня, їм спустили вказівку з Москви - дати воду будь-якою ціною. А я відповім - будь-якою ціною ми не дамо вам воду, бо населення в цій воді не має потреби", - додав він.