СПУ допомогла евакуювати людей із зараженої території Херсонської області

СПУ організувала евакуацію жителів населених пунктів Херсонської області, які постраждали від викидів шкідливих хімічних речовин.

10 вересня о 9:00 з селища Гаврилівка Каланчацького району була організована евакуація жителів трьох населених пунктів півдня Херсонської області, які знаходяться у відносній близькості до місця розташування заводу "Кримський титан" в анексованому Криму, де відбуваються викиди шкідливих хімічних речовин. Про це повідомив голова Соціалістичної партії України Ілля Кива, який організував заходи з вивезення людей, передає прес-служба СПУ на офіційному сайті.

«Про проблему ніхто не знав, поки ми не приїхали і не підняли це питання. Їм (владі - ред.) не зручно, вони хочуть замовчати про сформовану ситуацію. Це фашисти: вони залишили людей як в газових камерах. Я звинувачую місцеву владу в халатності, саботажі, бездіяльності, брехні та злочинності по відношенню до свого народу. Вони мовчали про проблему, а це завдало незворотні проблеми і шкоду жителям Херсонської області», - заявив І.Кива.

Як уточнив Кирило Стремоусов, голова Херсонської обласної організації СПУ, який також брав участь в евакуації, всього було вивезено 53 людини, з яких 30 дітей. Постраждалих доставили в м. Коблево Одеської області в пансіонат «Парадайз», де їм протягом двох тижнів буде забезпечено проживання, триразове харчування, а також буде надано медичну допомогу.

Крім того, І.Кива повідомив, що люди скаржаться на погане самопочуття, налякані і розгублені, повідомляють про погрози з боку влади. Зокрема, одна з потерпілих розповіла, що директор школи, в якій навчаються її діти, пригрозив їй відмовою у присвоїнні звання «Мати героїня», в разі розголошення проблеми, або діям, що цьому можуть сприяти. За словами очевидців, деякі жителі побоялися їхати і не прийшли на місце збору. За їхніми словами, напередодні цим громадянам надходили дзвінки з погрозами.

«Всю ніч вони (спецслужби - ред.) обдзвонювали і погрожували. Я звертаюся до СБУ: почніть займатися роботою, а не залякуванням українських громадян», - підкреслив лідер СПУ.

Він також зазначив, що має намір звернутися до правоохоронних органів для роз’яснення ситуації та вирішення проблеми, а також докладе всіх зусиль для притягнення директора школи до відповідальності за його незаконні дії.

Як повідомлялося, в ніч з 23 на 24 серпня в Армянську стався викид невідомої речовини. За попередніми даними, причиною є випаровування вмісту кіслотонакопітеля, використовуваного заводом "Кримський титан". В результаті викиду з'явився жовтий наліт на металевих предметах, на дахах і на листі дерев. З міста було вивезено близько 2,3 тис. школярів, яких доставили в дитячі табори Євпаторії і с. Піщане.

Отруйні викиди дісталися до Херсонської області. Зокрема, навчальний процес в школах і дитсадках на території Херсонщини в зоні можливого впливу хімречовин з Криму призупинено.

Крім того, 37 прикордонників, які чергували на пункті пропуску "Каланчак", постраждали від хімічного отруєння невідомою речовиною.