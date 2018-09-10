Соціологи розповіли, де в Україні найбільше сумують за СРСР

Відродження Радянського Союзу хотів би кожен четвертий житель України. Однак, незважаючи на ностальгію за радянським періодом, ідея незалежності України має підтримку абсолютної більшості громадян в всіх регіонах.

Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного "Кальміуської групою" в партнерстві з компанією GfK Ukraine.

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Так, 43% населення в цілому вважає, що їх життя або життя їх сімей в радянські часи була краще. Серед мешканців Сходу і Півдня України цей показник становить 50%.

У центральній частині України майже однакова кількість тих, хто вважає, що життя до 1991 року була краще, і тих, хто так не вважає, – 42% проти 43%.