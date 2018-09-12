Сущенко заявив, що розраховує на обмін і пообіцяв родині обов’язково повернутися

Він наголосив, що перебуває у гарній фізичній та моральній формі і готовий до будь-якого розвитку подій.

Незаконно засуджений в Російській Федерації український журналіст Роман Сущенко заявив, що розраховує на обмін та пообіцяв родині що обов’язково повернеться.

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Про це він повідомив журналістам перед початок засідання у Верховному суді РФ, де слухається апеляція у його справі. «Я розраховую на обмін, все залежить від переговорників», - сказав Сущенко.

Він наголосив, що перебуває у гарній фізичній та моральній формі і готовий до будь-якого розвитку подій, в тому числі етапуваню в колонію.

За його словами, він займається спортом: віджимається, присідає, а з пластикових пляшок зробив гантелі, а ще бігає на під час «прогулянки» у бетонному колодязі розміром 4 на 4 метри, куди його виводять.

Також Роман повідомив, що продовжує малювати.

Він також передав вітання дружині Анжелі.

«Передай їй, щоб вона трималась, вона сильна жінка, передай щоб вона наглядала за родиною, все буде добре, я повернусь», - сказав Сущенко.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки і звинувативши в шпигунстві.

27 березня цього року Московський міськсуд почав розгляд справи Сущенка по суті.

Сторона звинувачення просила суд засудити журналіста до 14 років позбавлення волі.

4 червня Сущенка було засуджено до 12 років колонії суворого режиму.