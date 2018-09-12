Мільйони питань або питання на мільйон: як #ДопитливихDay змінить світ

Яку професію обради, чим займатись. щоб пишатися власними досягненнями та здобутками? Вступати в інститут чи займатись геймінгом? Як працювати і заробляти, щоб подорожувати і відкривати нове? Обирати завжди непроста задача. Мільони питань і сумнівів, але власний вибір – він найдорожчий.

Кожного дня ми обираємо: друзів, чим будемо займатись, де наші таланти і навички будуть максимально затребувані, шляхи та вершини, які будемо долати та підкорювати.

#ДопитливихDay – для амбітних, спеціально для таких, які мріють про Grammy, Канських левів, Нобелівську премію, Олімпійське золото, Коронацію Слова, Пулітцерівську премію, Телетріум, Бафту, Золотий Глобус і цей перелік нескінченний. Але к обрати і з чого почати?

Всі відповіді на #ДопитливихDay, від людей, чиї імена вже стали синонімами успіху та досягнень в професії. 12 найпопулярніших професійних напрямків, більш ніж 100 професій майбутнього, 20 зіркових експертів – все це #ДопитливихDay.

«#ДопитливихDay – це шанс задати питання і отримати професіональну відповідь та дізнатись справжню ціну успіху. Впевнені, що людей щасливих і успішних в нашій країні повинно ставати більше! Ми віримо в це, тому придумали і запрошуємо всіх завітати на #ДопитливихDay» - розповідає організатор заходу Анастасія Жданова.

Вражаючі інста і фотозони, подарунки та безліч фана, але з користю для майбутньої кар’єри та омріяної професії чекає на тебе, приєднуйся до #ДопитливихDay!

Коли: 29 вересня, стартуємо о 12.00

Де: вул Лугова 12, ТРЦ «Караван»

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