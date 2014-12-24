Фахівці підкреслюють важливість участі церкви в психологічній реабілітації бійців АТО

Про це під час круглого столу в УНІАН "Психологічні і духовні проблеми військових і їхніх родин: як повернути мир в душі?" сказали голова Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО Артур Дерев`янко; психолог, керівник Міжнародного інституту екзестенційного консультування (МІЕК) Анна Лелик та заступник голови волонтерської організації “Крила восьмої сотні” Олена Варишко. Організатором круглого столу виступила Українська Православна Церква Московського Патріархату (УПЦ МП).

Учасники заходу наголосили на важливій ролі представників духовенства, які разом з зусиллями держави та родини, сприятимуть поверненню бійців, що прийшли з зони АТО, до нормального психологічного стану.

За словами Дерев'янка, підтримка військових церквою має починатися з перших днів їхнього перебування в зоні бойових дій. Він підкреслив, що такий досвід Україна має перейняти в інших країн, і навів приклад інституту військових капеланів, який існує, зокрема, в США.

«Бійці перебувають в окопах і, водночас, духовні отці перебувають з ними в перших рядах на лінії фронту. Треба, щоб військові капелани були введені до військових частин, так як в інших країнах світу. Вони своїм прикладом покажуть, що можна зберігати спокій в душі, зробивши духовний місток між душею і Богом», - сказав він.

Читайте такожВ Україні запустили благодійний проект для надання юридичної допомоги бійцям АТО

За словами психолога Анни Лелик, сни про бойові дії, нав’язливі думки, які переживають учасники АТО, є одними з проявів посттравматичного стресового розладу.

«Тут, зрозуміло, потрібна допомога спеціаліста-психолога. Але дуже важливе об’єднання душевного та духовного врачування. Один психолог тут впоратися не зможе. Тут дійсно дуже важлива допомога духовна, допомога церкви, не залежно від того, наскільки релігійною вважає себе сама людина», - підкреслила вона.

Лелик наголосила, що психолог звичайно надасть свою компетентну допомогу, але наступний крок «можливий тільки для Бога, який зможе людині відкрити втрачену перспективу».

За поясненням психолога, особливість посттравматичного синдрому - людина втрачає життєву перспективу, життя здається зупинилось на тій точці, коли людина пережила травму. «І все що їй залишається - це повертатися до цієї точки і таким чином ходити по колу», - сказала Лелик. Розірвати це коло, впевнена вона, допоможе в значній мірі підтримка священика.

Представник організації “Крила восьмої сотні” Олена Варишко повідомила, що волонтерам доводиться дуже багато спілкуватися і з бійцями в АТО, і з їхніми сім’ями, і з сім’ями загиблих. «Церква відіграє значну роль у підтримці духовного стану людей, які постраждали психологічно. І думаю, що церква повинна надати необхідну допомогу і підтримати людей у важку хвилину», - зазначила Варишко.

Читайте такожОлексій Сіхарулідзе: За три кілометри від передової люди вже вважають, що війна – далеко

Присутні на круглому столі представники УПЦ МП повідомили про свою допомогу військовим і їхнім родинам, яка вже надається. Йшлося, зокрема і про гуманітарну допомогу населенню Донбасу, допомогу у відновленні зруйнованої інфраструктури, допомогу переміщеним зі сходу України сім’ям бійців, а також духовну підтримку, яку надають пораненим у госпіталях. Повідомлялось, що за підтримки УПЦ МП відкрито гарячу лінію "Надія" для постраждалих від військових дій.

Настоятель храму Всіх Святих воїнів протоієрей УПЦ МП В'ячеслав Яковенко наголосив, що церква не може залишатися та не залишається осторонь подій на сході України. «Душі треба лікувати в церкві», - підкреслив він.

«Ми знаємо, що існує афганський синдром, корейський, в’єтнамський… І такий самий посттравматичний синдром існує і у воїнів, які проходять зараз через зону бойових дій, через війну в нашій країні. Тому за участі всеукраїнської організації «Крила восьмої сотні» і Київської організації інвалідів, що постраждали від мін, на базі їхнього міжнародного центру церква створює Центр реабілітації учасників і інвалідів АТО, де будемо займатися і членами сімей загиблих та зниклим безвісти… Будемо намагатись, щоб ця діяльність велась не тільки в Києві, але й по всій Україні», - повідомив настоятель храму Всіх Святих воїнів.