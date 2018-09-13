На львівському фестивалі приготували 20 літрів кави (відео)
20:14, 13 вересня 2018Суспільство
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Турку, яка важить 25 кг, ковалі викували з заліза і міді. Туди бариста всипали півтора кілограми відбірної арабіки.
Багато кави не буває. У Львові на фестивалі зварили відразу 20 літрів східного напою
У четвер, 13 вересня, у Львові стартував дванадцятий кавовий фестиваль Lviv Coffee Festival.
За традицією, відкриття розпочалося з приготування кави в 20-літровій джезві і частування львів'ян та гостей міста смакотою.
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Турку, яка важить 25 кг, ковалі викували з заліза і міді. Туди бариста всипали півтора кілограми відбірної арабіки.
Ні цукру, ні спецій не додавали, готували напій близько 20 хвилин. А от знімати з вогню величезну джезву з напоєм самостійно бариста не змогли, потрібна стороння допомога.
Відзначається, що в рамках заходу також відбудуться виставка обладнання та аксесуарів для приготування кави та чемпіонат Kulchytsky Coffee Cup, на якому будуть змагатися найкращі баріста міста.
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