В Станиці Луганській підірвався на гранаті мирний житель

Як повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль, «за минулу добу на контрольованій Україною території Луганської області, на жаль, не обійшлося без постраждалих серед мирного населення - в Станиці Луганській підірвався на гранаті 45-річний житель».

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Тіло чоловіка з численними осколковими пораненнями виявили в його ж автомобілі на одній з вулиць райцентру. За попередніми даними, чоловік оглядав або намагався розібрати знайдену гранату, яка вибухнула.

За даними прес-служби, це вже другий такий випадок у Станиці - днем раніше на гранаті РГД-5 тут підірвалися двоє місцевих чоловіків, один з яких загинув на місці, а другий потрапив у лікарню.