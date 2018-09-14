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Стало відомо, хто може очолити єдину помісну церкву в Україні

10:00, 14 вересня 2018
Суспільство
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Українська церква може стати самостійною / фото УНІАН

Київський патріархат після томосу висуватиме кандидатуру патріарха Філарета на посаду предстоятеля автокефальної Православної церкви в Україні.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" повідомив речник Київської патріархії архієпископ Євстратій (Зоря).

"Ми як архієреї Київського патріархату будемо висувати і підтримувати кандидатуру патріарха Філарета. Тому що іншої такої кандидатури, яку б можна було порівняти з ним за досвідом та якостями як духовного лідера, керівника, ми не бачимо", - сказав Зоря.

Він додав, що досі в усіх розмовах, які ведуться між церквами про предстоятеля, нікого іншого не пропонували.

"Ніякої іншої кандидатури ніхто не висував. Ми вважаємо, що патріарх Філарет має бути обраний", - сказав Зоря.

Коли українським православним варто чекати проголошення автокефальної церкви, чому слід зняти анафему з патріарха Філарета та як можна буде перейти з Московського патріархату у помісну українську церкву, читайте в інтерв'ю речника Київської патріархії "Українській правді".

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Нагадаємо, 31 серпня Вселенський патріарх Варфоломій на зустрічі у Стамбулі повідомив предстоятелю Російської православної церкви патріарху Кирилу, що збирається надати Українській православній церкві автокефалію.

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет (Денисенко) впевнений, що єдина помісна церква у країні буде створена до кінця поточного року.

7 вересня голова інформаційного управління УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря) з посиланням на офіційне повідомлення секретаря Синоду повідомив, що Вселенський патріархат призначив двох екзархів у Києві.

У РПЦ обурилися екзархами у Києві і пригрозили "діями у відповідь". 

Також РПЦ погрозила розірвати відносини з Константинополем, якщо УПЦ отримає автокефалію.

Згодом в УПЦ МП заявили, що варто скликати Собор через екзархів Константинополя.

У Київському патріархаті переконані, що розколу церкви після томосу, яким наразі лякає Московський патріархат, не буде, просто УПЦ МП може відійти від спілкування.

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Новина в сюжеті: Створення помісної церкви в Україні
Теги: #Філарет#єдина помісна церква в Україні#УПЦ КП