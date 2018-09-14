Після екологічної катастрофи в Криму Україна відкриває КПВВ "Каланчак" і "Чаплинка"

З завтрашнього дня контрольні пункти в'їзду-виїзду "Каланчак" і "Чаплинка" відновлять свою роботу.

З завтрашнього дня, 15 вересня, Україна відновить роботу закритих через екологічну катастрофу в окупованому Криму двох контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на адмінкордоні з півостровом – "Каланчак" і "Чаплинку".

Читайте такожПісля викиду хімікатів у Криму на материкову Україну виїхали майже 60 осіб

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби. "Завтра, 15 вересня 2018 року, контрольні пункти в'їзду-виїзду "Каланчак" і "Чаплинка" відновлять свою роботу. Операції щодо здійснення пропуску осіб і транспорту через адмінкордон прикордонники Херсонського загону почнуть о 10.00", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН,6 вересня через екологічну катастрофу біля окупованого Армянська і масового нездужання прикордонників Україна тимчасово зупинила роботу пунктів пропуску "Каланчак" і "Чаплинка".