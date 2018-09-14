У Львові активісти закидали помідорами учасників проросійського мітингу (фото, відео)

За даними телеканалу, на мітинг вийшли близько трьох десятків людей пенсійного віку, яких можна регулярно побачити на різних проросійських акціях у Львові.

У Львові закидали учасників помідорами проросійського мітингу, які влаштували акцію протесту в сквері поряд з Львівською ОДА. Про це повідомляє телеканал ZIK.

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За даними телеканалу, на мітинг вийшли близько трьох десятків людей пенсійного віку, яких можна регулярно побачити на різних проросійських акціях у Львові. Також на акції протесту можна було помітити активістів партій «За життя» та «Український вибір».

Люди мітингували за зниження ціни на газ, відмова від кредитів МВФ, збільшення зарплат і пенсій.