Порошенко провів зустріч з представниками Вселенського патріархату в Києві (відео)

Вселенський патріархат прийняв рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.

Президент України Петро Порошенко проводить зустріч з представниками Вселенського патріархату в Києві.

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Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент України Петро Порошенко заявив, що він і ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православної церкви в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада прийняла постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха про надання томосу на автокефалію православної церкви в Україні.

22 квітня святий і священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення від президента України про надання автокефалії.

27 липня було оприлюднено послання патріарха Варфоломія, в якому він зазначив, що кінцевою метою першопрестольній Константинопольської церкви є дарувати автокефалію Української помісної православної церкви.

3 вересня президент України Петро Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат прийняв рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.