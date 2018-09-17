Всередині УПЦ МП вже почався рух за приєднання до майбутньої помісної церкви - Філарет

Помісна церква в подальшому готова прийняти всіх діючих ієрархів УПЦ МП.

Всередині УПЦ МП вже почався рух за приєднання до майбутньої помісної церкви.

Про це предстоятель УПЦ КП патріарх Філарет повідомив в інтерв'ю РБК - Україна.

"(...) Вони думають не над тим, як вплинути на Київський патріархат, а як зберегти самих себе. Тому що всередині МП вже почався рух за приєднання до майбутньої помісної церкви. Зараз всі чекають томосу. Коли томос буде отриманий, тобто, цю церкву визнає світове православ'я, архієреї зможуть в неї перейти, і вже будуть захищені, Москва не зможе їх покарати. А поки томосу немає, багато хто бояться", - заявив Філарет.

Патріарх зазначив, що вже десять чинних архиєреїв УПЦ МП звернулися за томосом до Вселенського патріарха, двоє з них підтвердили це публічно.

"Але, за нашими підрахунками, до двох третин єпископату готові перейти в єдину церкву. Їх буде стимулювати те, що парафії МП самі почнуть туди переходити. Так що архієреї можуть залишитися без парафій, і будуть змушені йти за своєю паствою", - зазначив Філарет.

Читайте такожУ РПЦ погрожують кровопролиттям у разі надання автокефалії Україні

Патріарх зазначив, що в майбутньому Соборі будуть приймати участь тільки ті, хто звернувся до Вселенського патріарха, решта зможуть приєднатися до єдиної церкви.

Відповідаючи на питання про ймовірність того, що в Українську церкву перейдуть і намісники Києво-Печерської і Почаївської лавр, Філарет сказав, що така ймовірність існує.

"Є. Якщо, наприклад, ці намісники попросяться в Київський патріархат, ми їх приймемо. Ми плануємо, що всі архієреї МП і УАПЦ залишаться на своїх місцях і зі своїми парафіянами. Якщо якийсь архієрей прийшов з половиною своєї єпархії – керуватиме половиною, перейде з трьома сотнями парафій - буде ними керувати", - зазначив предстоятель УПЦ КП.

При цьому, помісна церква в подальшому готова прийняти всіх діючих ієрархів УПЦ МП.

"Вони не чужі нам, вони для нас свої. Все, що було раніше, хто б що не говорив, все буде відкинуто і забуто", - сказав патріарх.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня у Стамбулі завершився великий архієрейський Собор. Українське питання на ньому було головним. Ієрархи були проінформовані про рішення патріарха Варфоломія щодо наміру дати Україні автокефалію і не висловлювали принципових заперечень. Тож, далі - остаточне ухвалення докуметів на Священному синоді. Ймовірно, це станеться вже у жовтні.

Зокрема, Архієрейський собор вирішив, що Константинополь може надавати автокефалію , яка про це просить, без згоди інших церков.

Президент України Петро Порошенко 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій заявив, що він та ієрархи Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія І з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха щодо надання Томосу на автокефалію православної церкви в Україні. 22 квітня святий і священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення президента України.

Читайте такожВселенський патріарх Варфоломій заявив Кирилу про намір дати Україні автокефалію - УПЦ КП

27 липня було оприлюднено послання вселенського патріарха Варфоломія, в якому він наголосив, що кінцевою метою першопрестольної Константинопольської церкви є дарувати автокефалію Українській помісній православній церкві.

31 серпня у Стамбулі глава Російської православної церкви Кирил зустрівся зі вселенським патріархом Варфоломієм. За підсумками зустрічі глава РПЦ Кирилл заявив, що жодна православна церква не може ухвалювати рішення, які суперечать позиції іншої православної церкви. Предстоятель РПЦ визнав, що з часу останньої зустрічі з патріархом Варфоломієм «багато чого сталося в житті наших церков, і вся ситуація у світі дуже змінилася». Кирил охарактеризував діалог як «розмову між двома братами», і заявив, що було обговорено «всі проблеми, які стоять на порядку денному».

У свою чергу прес-секретар Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря з посиланням на грекомовне видання Оrthodoxia.info повідомив, що патріарх Варфоломій сповістив Кирила про ухвалення рішення проголосити Українську автокефальну церкву.