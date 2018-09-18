З'ясувалися несподівані подробиці про зниклого ключового свідка у справі Зайцевої

Син нарколога Федірко є обвинуваченим у кримінальній справі - слідчі встановили, що він вимагав та отримав хабар від чоловіка за вирішення питання з наркологом - своєю матір'ю.

Ключовий свідок у справі Олени Зайцевої нарколог Олена Федірко, яка оглядала винуватицю ДТП у Харкові, виявилася замішана у ще одній підозрілий справі.

Про це повідомила журналістка Тетяна Доцяк на своїй сторінці в Facebook. За її словами, син нарколога є обвинуваченим по кримінальній справі.

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"Син нарколога Федірко є обвинуваченим у кримінальній справі - слідчі встановили, що він вимагав та отримав хабар від чоловіка за вирішення питання з наркологом - своєю матір'ю. У чоловіка нібито знайшли канабіс, Федірко подзвонив цій людині і сказав, що наркотичні речовини "зникнуть" за 4700 тис. грн. Слово дотримав - аналіз видав чистий, і був затриманий під час отримання останнього траншу. Слухає все той же Київський райсуд, наступного разу в жовтні. А! Ще син Федірко попадався п'яним за кермом, але сплатив штраф", - написала журналістка.

Як повідомляв УНІАН, нарколог Олена Федірко пропала ще в липні. Лікар-нарколог з незрозумілих причин звільнилася з роботи, знайти її в Харкові ніхто не може.