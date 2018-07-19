Кривава ДТП у Харкові: зник ключовий свідок у справі скандальної Зайцевої - ЗМІ

Лікар-нарколог з незрозумілих причин звільнилася з роботи, знайти її у Харкові ніхто не може.

У справі Олени Зайцевої, яку звинувачують у смертельній ДТП у Харкові, не можуть знайти ключового свідка.

Про це розповіла адвокат потерпілих Лариса Матвєєва. За її словами, на засідання суду ніяк не можуть доставити колишнього лікаря-нарколога Олену Федірко, яка проводила перше обстеження Зайцевої після аварії, передає "Обозреватель".

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"Саме вона зафіксувала факт наркотичного сп'яніння Зайцевої – нечітку мову, нестійку позу Ромберга. Та описала це. Також вона наполягла на аналізі крові і сечі обвинуваченої. Зрештою, в аналізах підтвердилася наявність психотропних та наркотичних речовин. Але Федірко з незрозумілих причин звільнилася з роботи і знайти її в Харкові ніхто не може. Навіть правоохоронці, які повинні доставити її до суду, не можуть її знайти. Ось такий ось дивний збіг обставин", - повідомила Матвєєва.

Раніше Віталій Ольхов, який проводив автотехнічну експертизу, заявив, що смертельній ДТП в центрі Харкова не можна було запобігти, оскільки обидва водії порушили правила дорожнього руху.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року у Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення "Лексуса" 20-річної Олени Зайцевої, що рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля "Фольксваген Туарег", за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення "Лексус" вилетів на тротуар та збив 11 пішоходів. На місці загинули п’ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів.