В окупованому Криму порушили вже дюжину справ по екстремізму

Про це повідомляє прес-служба "прокуратури" Криму, передає "Крим. Реалії".

За даними відомства, прокурорами районної ланки на порушення, пов'язані з відсутністю на шкільних та бібліотечних комп'ютерах інтернет-фільтрів, які блокують доступ до ресурсів, що містять матеріали екстремістської та іншої негативної спрямованості, внесено 36 подань.

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«У той же час для підтримки стабільності потрібні додаткові заходи, зокрема, в напрямку вдосконалення міграційної політики, забезпечення антитерористичної безпеки об'єктів, обмеження доступу до екстремістських ресурсів», - йдеться в повідомленні відомства.