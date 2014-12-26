В окупованому Криму порушили вже дюжину справ по екстремізму
10:46, 26 грудня 2014Суспільство
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У анексованому Криму за виявленими фактами "екстремістських проявів", слідчими органами порушено і розслідується 12 кримінальних справ.
REUTERS
Про це повідомляє прес-служба "прокуратури" Криму, передає "Крим. Реалії".
За даними відомства, прокурорами районної ланки на порушення, пов'язані з відсутністю на шкільних та бібліотечних комп'ютерах інтернет-фільтрів, які блокують доступ до ресурсів, що містять матеріали екстремістської та іншої негативної спрямованості, внесено 36 подань.
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«У той же час для підтримки стабільності потрібні додаткові заходи, зокрема, в напрямку вдосконалення міграційної політики, забезпечення антитерористичної безпеки об'єктів, обмеження доступу до екстремістських ресурсів», - йдеться в повідомленні відомства.
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