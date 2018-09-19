Як "заарканити" чоловіка за знаком зодіаку - астрологи дали кілька порад

Астрологи дали кілька порад, як підкорити чоловіків кожного знака зодіаку.

На допомогу всім самотнім жінкам поспішили астрологи і підготували кілька порад з приводу того, як їм "заарканити" чоловіка, пише "Главред".

Овен. Чоловіки цього знака зодіаку обожнюють увагу до своєї персони, тому й клюють в першу чергу на жінок, яким цікаві їхні захоплення, думки, робота. Добре "ведуться" Овни і на запобігливість з лестощами (особливо якщо вони несуть двозначно-сексуальний характер).

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Телець. З одного боку, такі чоловіки надзвичайно ласі на зовнішність і ніколи не пробачать потенційним подругам несвіжого одягу або немитої голови. З іншого боку - погляди здалеку не допоможуть. Дамам, які бажають "об'їздити" Тельців, потрібно діяти прямо і рішуче.

Близнюки. З чоловіками, народженими під цим знаком, потрібно насамперед міцно здружитися, бути "на одній хвилі" і постійно спілкуватися. Ще чоловіки-"Близнюки" ті ще витівники і пустуни. Тому їм до вподоби флірт, легкі натяки сексуального характеру та інші легкі і збуджуючі гри.

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Рак. Серця чоловіків-"самітників" здатні підкорити доглянуті дами - не вульгарні і не вульгарні. Крім того, Раки люблять, коли їх оточують затишком, ласкою і говорять ніжні слова. Якщо дами будуть дотримуватися цих рекомендацій, то їх напевно чекає чимало годин любощів.

Лев. Для приборкання цих чоловіків потрібно представити в найкращому світлі свою вірність, відданість і надійність. Плюс Львів потрібно хвалити, підносити і захоплюватися пихатістю. Загалом, головний секрет зваблювання чоловіків – з говорити їм: "Ви прекрасні".

Діва. Незважаючи на те, що Діви, як правило особистості тонкі, дуже чутливі і романтичні, жінкам з ними не варто в жодному разі показувати свою зацікавленість. Чоловіки повинні самі проявляти симпатію і просто сходять з розуму від захвату, коли жінки відкривають їм душу і тіло.

Ваги. Без відчуття гармонії і рівноваги зав'язати відносини з такими чоловіками не вийде ніяк. Вони не люблять "пустушок" або дівчат, які удають із себе "псевдоінтелектуалок". Ваги в захваті, коли жінка розбирається у всіх актуальних темах, може підтримати будь-яку розмову, а на дозвіллі сама може перевстановити Windows.

Скорпіон. Якщо дами побажають "приборкати" чоловіків-Скорпіонів, то перед ними треба хитрувати, даруючи відчуття переваги над собою буквально у всіх сенсах. Все, що їм потрібно – натяк від жінки, що він їй подобається. Скорпіони дуже взагалі дуже швидко дають зрозуміти всім суперникам: "Ця жінка належить мені".

Стрільці. Такі чоловіки досить влюбливі істоти, але при цьому вкрай вітряні. Тому дамам легко зав'язати з ними стосунки, але досить важко утримати їх. Їхню увагу потрібно завойовувати, періодично підігріваючи інтерес до себе всіма можливими способами, в тому числі використовуючи психологічно ігри типу "кішки-мишки" або "мисливець і видобуток".

Водолій. Домогтися таких непросто, оскільки навіть зав'язавши відносини, чоловік ще довго не готовий зізнатися у почуттях по-справжньому. Водоліям подобається, коли їх постійно викликають на розмову, загадують загадки на інтимну тему. Загалом, у випадках з такими чоловіками спершу важлива комунікація, а потім вже секс.

Риба. Тут дамам потрібно бути відвертими, щирими, живими і неймовірно чуттєвими, а також бути готовими до довгих дискусій, суперечок і знаходження істини. Однак паралельно важливо і пояснювати таким чоловікам, що легко секс вони не отримають. Тільки тоді в них прокинеться неабиякий мисливський азарт.