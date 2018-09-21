Дніпро втратив статус міста-мільйонника
15:01, 21 вересня 2018Суспільство
1603 0
Станом на 1 серпня 2018 року чисельність населення обласного центру становить 996 тисяч 787 осіб.
Місто Дніпро втратило статус мільйонника / фото УНІАН
У серпні місто Дніпро втратило статус мільйонника. Станом на 1 серпня 2018 року чисельність населення обласного центру становить 996 тисяч 787 осіб.
Читайте такожУкраїна знаходиться в десятці країн, в яких швидкими темпами відбувається депопуляція - експерти
Про це свідчать дані Головного управління статистики у Дніпропетровській області.
Згідно зі статистикою, з січня по липень цього року чисельність Дніпра скоротилася на 3 тисячі 719 осіб, що становить 0,37% від загальної кількості населення.
Таким чином кількість жителів міста стала менше мільйона осіб.
Як повідомляв УНІАН, Дніпропетровську область хотять перейменувати на Січеславську.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter