Дніпро втратив статус міста-мільйонника

Станом на 1 серпня 2018 року чисельність населення обласного центру становить 996 тисяч 787 осіб.

У серпні місто Дніпро втратило статус мільйонника. Станом на 1 серпня 2018 року чисельність населення обласного центру становить 996 тисяч 787 осіб.

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Про це свідчать дані Головного управління статистики у Дніпропетровській області.

Згідно зі статистикою, з січня по липень цього року чисельність Дніпра скоротилася на 3 тисячі 719 осіб, що становить 0,37% від загальної кількості населення.

Таким чином кількість жителів міста стала менше мільйона осіб.

Як повідомляв УНІАН, Дніпропетровську область хотять перейменувати на Січеславську.