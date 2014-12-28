У Миколаївській області рятувальники витягли зі снігових заметів 31 автомобіль
За добу пожежно-рятувальні підрозділи головного управління ДСНС в Миколаївській області із снігових заметів витягли 17 вантажних автомобілів, 12 легкових, 1 мікроавтобус, 1 машину швидкої медичної допомоги, в яких перебувало 46 осіб.
Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, для надання допомоги, а також обігріву населення в районі блок-посту на Одеському шосе (за Варваровським мостом в Миколаєві) рятувальники розгорнули пункт обігріву, де постраждалі від стихії можуть зігрітися та випити гарячого чаю.
Читайте такожЗавтра в Київ прийдуть заметілі і суттєве похолодання
27 грудня на території Миколаївської області спостерігалося ускладнення погодних умов, а саме: сильні опади у вигляді снігу, хуртовина, ожеледиця, температура від-1-4 морозу, вітер північно-східний 15-20 м/с.
За інформацією ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», в результаті ускладнення погодних умов знеструмлено 5 населених пунктів у Березнегуватському районі та 2 населених пункти в Очаківському районі.