У Миколаївській області рятувальники витягли зі снігових заметів 31 автомобіль

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, для надання допомоги, а також обігріву населення в районі блок-посту на Одеському шосе (за Варваровським мостом в Миколаєві) рятувальники розгорнули пункт обігріву, де постраждалі від стихії можуть зігрітися та випити гарячого чаю.

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27 грудня на території Миколаївської області спостерігалося ускладнення погодних умов, а саме: сильні опади у вигляді снігу, хуртовина, ожеледиця, температура від-1-4 морозу, вітер північно-східний 15-20 м/с.

За інформацією ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», в результаті ускладнення погодних умов знеструмлено 5 населених пунктів у Березнегуватському районі та 2 населених пункти в Очаківському районі.