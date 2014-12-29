Порошенко назвав рейд під Іловайськом «блискучою операцією» українських військових

Про це він заявив на своїй підсумковій прес-конференції.

«Ніхто іловайськ не забув і не забуде, як комусь здавалося. І за Іловайськ вже покарані сотні вбивць знаєте коли? 25 серпня, коли на нашу територію абсолютно віроломно було скоєно вторгнення російських військ. На виснажені, без резервів, з розбитою технікою українські війська. і 3 вересня ми зібрали дві тактичні групи 79 і 75 бригади пішли в рейд по тилах Іловайська, де стояли російські війська і вбивали наших хлопців, тоді наші хлопці поїхали і покарали сотні вбивць. і поїхали цинки», - заявив Проршенко.

«Це була одна із найбільш блискучих операцій українських збройних сил», - додав він.