Джамала поділилася душевним фото з первістком

Первісток Джамали, якому дали ім'я Емір-Рахман, з'явився на світ рівно шість місяців тому — 27 березня 2018.

Популярна виконавиця Джамала святкує 27 вересня важливу дату. Так, маленькому сину української співачки кримськотатарського походження виповнилося півроки.

Первісток Джамали, якому дали ім'я Емір-Рахман, з'явився на світ рівно шість місяців тому — 27 березня 2018. На честь значущої для своєї сім'ї дати Дажамала опублікувала душевне сімейне фото на своїй instagram-сторінці.

Співачка підписала фото, звертаючись до сина: "Ми тебе дуже любимо!" Підпис супроводжується відразу на трьох мовах: турецька, англійська та українська.