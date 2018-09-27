Луценко хоче терміново перевірити усі міномети "Молот"

За словами генпрокурора, слідство щодо випадку на Рівненському полігоні, де внаслідок розриву міномету загинули троє військовослужбовців, та нещодавнього розриву "Молота" на Донеччині триває.

Необхідно призначити повну ревізію всіх мінометів «Молот», які є на озброєнні Збройних сил України.

Про це під час засідання парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони, на якому заслуховувалась інформація про висновок експертів за результатами проведення комплексної експертизи, що була призначена в кримінальному провадженні за фактом загибелі та травмування військовослужбовців ЗСУ під час проведення бригадних тактичних навчань на 233 Рівненському загальновійськовому полігоні 6 липня 2018 року, заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

«Пропонував би комітету прийняти рішення - звернутись до Міністерства оборони і ДК «Укрооборонпром» і терміново призначити повну ревізію наявних мінометів «Молот» та їхнього гарантійного обслуговування заводом-виробником, чого не було зроблено, всупереч підписаним Міністерством оборони договором. Йдеться про необхідність встановлення штатних запобіжників, бо наразі у багатьох з них запобіжник використовується з інших мінометів як і на цьому, що на Рівненському полігоні. Друге – перевірити пусковий вузол на відповідність конструкторській документації», - заявив генпрокурор.

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Він також зазначив, що слідство щодо випадку на Рівненському полігоні та нещодавнього розриву "Молота" на Донеччині триває.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою на Рівненському полігоні вибухнув міномет "Молот". Загинули троє військовослужбовців 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, що базується в Ужгороді. Ще дев’ятеро осіб під час вибуху отримали поранення.

9 липня голова комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін з посиланням на дані експертів заявив, що марка сталі, з якого виготовлено ствол міномета М-15 "Молот", не відповідає технічним характеристикам, - вона м’якша, ніж повинна бути.

Він також стверджував, що внаслідок вибуху міномета на Рівненському полігоні загинули 12 осіб, ще 38 зазнали поранень.

11 липня на Рівненському полігоні проводили слідчий експеримент з метою встановлення причини вибуху міномета.

19 вересня голова Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Сергій Пашинський заявив, що військова прокуратура засекретила висновки експертизи, проведеної після вибуху міномета “Молот”.

23 вересня на Донеччині під час ведення вогню у відповідь противнику двоє військовослужбовців зі складу мінометного розрахунку отримали легкі дотичні поранення внаслідок вибуху міни у каналі ствола міномету М120-15 “Молот”.