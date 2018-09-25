У 72-ій бригаді вибухнув міномет "Молот" - ЗМІ

Наразі відомо, що внаслідок вибуху міномета "Молот" є троє поранених.

У Збройних силах України вибухнув ще один міномет "Молот".

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook координатор "Медійної ініціативи за права людей" Ольга Решетилова.

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"І у нас ще троє поранених від розриву "Молота"... Давайте ще слідчих експериментів, колегій МО, комітетів", — написала вона.

Як повідомляє InfoResist, "Молот" вибухнув у 72-ій бригаді.

Військовослужбовець Олена Шевцова написала, що міномет експлуатувався правильно.

"Коротко про "Молот": міномет експлуатувався правильно. Техніки безпеки — дотримано. Люди - живі. Стріляли з укріпленого бліндажа зі шнурка. Сподіваємось на об'єктивне розслідування", — написала вона.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня о 5:55 під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою на Рівненському загальновійськовому полігоні вибухнув міномет "Молот". Загинули троє військовослужбовців 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, яка базується в Ужгороді. Ще дев'ять осіб при вибуху отримали поранення. Відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил поводження зі зброєю.