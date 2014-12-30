На Харківщині зі снігових заметів евакуювали майже 70 автомобілів

Як повідомили УНІАН у головному управлінні ДСНС України в Харківській області, постраждалих осіб немає.

Протягом доби підрозділи ДСНС та облавтодору 9 разів вилучали карети швидкої допомоги зі снігових заметів, надавали допомогу в різних районах області по вилученню з снігових заметів автобусів, легкових та вантажних автомобілів. Так, рятувальники вилучили у Близнюківському районі - 1 автобус, у Дергачівському районі - 1 вантажний автомобіль, у Харківському районі на трасі Харків –Сімферополь біля селища Високий надана допомога разом з Харківським облавтодором 20 вантажівкам, у Балаклійському районі - 1 легковий автомобіль, у Первомайському - 2 легкових автомобіля, у Харківському районі - 13 легкових автомобілів, у Дергачівському районі – 4 легкових автомобіля.

«У цей час в місті Харкові та Харківській області працює техніка по розчищенню автошляхів, заторів не має, вантажні автомобілі, які виїжджали з міста, працівниками ДАІ були повернені до місця дислокації», - зазначили в ДСНС.

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