Кличко пообіцяв киянам оновлений Хрещатик вже наступного літа
Наступного літа кияни та гості столиці побачать оновлений Хрещатик. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у спецпроекті «Персона грата» в ефірі «Українського радіо».
«Справді, Хрещатик сьогодні знаходиться у "втомленому" стані. Але, ми з вами зустрінемося на ньому влітку наступного року, і ви поділитеся своїми враженнями від оновленої центральної вулиці столиці, - заявив Кличко. - Справді, проблем зі станом столичних вулиць дуже багато. Ми поки не ремонтували Хрещатик, бо ремонтували основні магістралі міста», - відзначив мер столиці.
Кличко підкреслив, що нині в столиці триває масштабний ремонт доріг. І зазначив, що під час робіт повністю замінюють всі комунікації та систему освітлення, тротуари та огородження на вулицях, де здійснюють капремонти.
«Подивіться на вулицю Леонтовича. Це стандарт, до я кого ми будемо підтягувати всі вулиці. Коли сміттєві баки прибрані під землю, укладений новий асфальт, встановлене сучасне освітлення, гарні газони висаджені. Вулиця має зовсім інший вигляд», - підкреслив мер столиці.
Кличко нагадав, що за попередніх два роки в Києві капітально відремонтували понад 500 кілометрів доріг та проїздів. І як мінімум 300 кілометрів заплановно оновити цього року. Всього ж у Києві близько 1667 км доріг.