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У центрі Києва закривають ще один популярний кінотеатр - ЗМІ

16:26, 28 вересня 2018
Суспільство
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У Києві закривають кінотеатр "Україна" / фото УНІАН

Про це повідомляє LB з посиланням на співробітників кінотеатру.

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Зазначається, що будівлю, в якій розташований кінотеатр, купили нові власники, але хто саме, наразі не відомо.

Подальша доля кінотеатру також залишається невідомою - співробітникам про неї не повідомили, запропонувавши написати заяви про звільнення, повідомляє видання.

У кінотеатрі "Україна" часто проходять допрем'єрні покази фільмів за участі зірок. Відомий він і тим, що у 1965 році тут відбулася прем'єра фільму Сергія Параджанова, на якій українська інтелігенція виступила проти радянських репресій.

Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня закривається ще один столичний кінотеатр - "Кінопанорама".

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Теги: #кінотеатр