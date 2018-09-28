У Дніпрі стартував перший Міжнародний книжковий фестиваль Book Space

Серед локацій Book Space – великі книжкові павільйони, у яких представлені близько 60 видавництв з усієї України.

28 вересня у Дніпрі відкрився перший Міжнародний книжковий фестиваль Book Space. Захід, організований за підтримки міської та обласної влади, проходить у рамках програми Бориса Філатова «Культурна столиця» і триватиме до 30 вересня включно. Під час фестивалю відвідувачі зможуть поспілкуватися із письменниками, журналістами та істориками, зокрема, зі США, Німеччини, Франції, Польщі та Данії. Головна особливість фестивалю – не лише літературні, а й соціальні дискусії. Основною темою Book Space-2018 обрали різні прояви трансформацій.

«Практика показує: ті заходи, що проводяться у Дніпрі вперше, стають традиційними. Програма триденного фестивалю насичена – зустрічі з письменниками, презентації книжок, дитяча зона тощо. Сподіваюся, фестиваль збере багато поціновувачів книжкової справи», – сказав заступник міського голови Дніпра Олександр Шикуленко під час відкриття Book Space.

Фестиваль одночасно проходитиме на різних локаціях. Основні з них – поблизу обласної адміністрації. Це Mediaprostir, павільйони книжкового ярмарку, дитяча зона біля інклюзивного парку, що у сквері Героїв. Будуть зустрічі з відомими авторами, наприклад Іреною Карпою, Оксаною Забужко та іншими. Розважальна родзинка заходу – щоденні вечірні концерти у саду Музею українського живопису.

Серед локацій Book Space – великі книжкові павільйони, у яких представлені близько 60 видавництв з усієї України, а також зала на першому поверсі обласної адміністрації, вхід до якої облаштували у вигляді бібліотеки. Там проходитимуть презентації видань, публічні дискусії тощо.

Детальніше про програму та гостей першого Міжнародного книжкового фестивалю Book Space – на сайті https://bookspacefest.com