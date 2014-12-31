Введення біометричних паспортів не означає автоматичного скасування віз - МЗС

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерство закордонних справ України.

Як зазначається в повідомленні, Міністерство закордонних справ України та інші причетні органи влади здійснюють комплексну роботу для виконання одного з пріоритетів у відносинах між Україною та ЄС - запровадження безвізового режиму для поїздок громадян України до держав ЄС.

Важливим елементом другого етапу Плану дій з лібералізації ЄС візового режиму для громадян України стане запровадження «біометричних» закордонних паспортів, видавати які розпочнуть у січні 2015 року.

Разом з тим, подорожувати до держав шенгенської зони без віз із використанням «біометричного» паспорта громадяни України зможуть лише після прийняття Європейською Комісією висновку про виконання Україною усіх критеріїв другої фази Плану дій та після прийняття Радою ЄС та Європейським Парламентом рішення про вилучення України з переліку держав з візовим режимом в’їзду та включення нашої держави до переліку країн, громадяни яких не потребують віз для короткострокових (до 90 днів) поїздок до держав-учасниць Шенгенської угоди.

Читайте такожУ травні ЄС може прийняти рішення про безвізовий режим з Україною - ЯценюкЗвертаємо увагу на те, що паспорти громадянина України для виїзду за кордон, оформлені та видані до 1 січня 2015 р., є чинними протягом строку, на який їх було видано, і замінювати їх на нові «біометричні» немає необхідності.

Громадяни України, у дійсних закордонних паспортах попереднього зразка яких є дійсна шенгенська віза, зможуть в’їжджати до ЄС, використовуючи ці документи.

Міністерство закордонних справ продовжуватиме координувати роботу причетних міністерств і відомств для того, щоб Україна виконала усі необхідні критерії, а громадяни України могли б скористатися можливістю безвізових поїздок до держав Європейського Союзу.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2015 року Державна міграційна служба України, відповідно до умов лібералізації візового режиму Європейського Союзу для України, розпочне оформлення біометричних паспортів для виїзду за кордон.

Біометричний паспорт виглядатиме майже так само, як звичайний закордонний паспорт, відмінністю буде електронний чіп, вбудований в обкладинку паспортної книжки, а також спеціальна позначка на обкладинці, яка вказуватиме на присутність цього чіпа.

На чіп записуватиметься інформація про особу власника, яка є на сторінці даних паспорта, а також біометричні дані – оцифрований образ обличчя, оцифрований підпис та відбитки вказівних пальців рук.

Для оформлення біометричного паспорта необхідно звернутися виключно до підрозділу міграційної служби, де під час оформлення заяви буде здійснено фотографування і сканування відбитків пальців рук. Жодна особа або організація, окрім міграційної служби, оформити біометричний паспорт не зможе.

У прес-службі зазначили, що впровадження в Україні біометричних паспортів для виїзду за кордон є важливим кроком на шляху до безвізового режиму з Євросоюзом, однак поїздки українців до країн-членів ЄС без віз будуть можливими лише після ухвалення відповідного рішення стороною ЄС. Як очікується, таке рішення може бути ухвалене вже у травні 2015 року.