До українського політв'язня Сущенка в Росії не пустили адвоката

Адвокат Марк Фейгін зазначив, що питання про побачення Сущенка з рідними залишається відкритим.

Адвокат незаконно засудженого в Російській Федерації українського журналіста Романа Сущенко Марк Фейгін не зміг потрапити до нього у СІЗО "Лефортово".

"До Романа Сущенка в тюрму "Лефортово" так і не вдалось потрапити. Всі новини будуть на днях", - написав Фейгін у Twitter.

Раніше адвокат анонсував свій візит до Сущенка, припускаючи, що це може бути їхня остання зустріч перед етапом.

"Питання про побачення Сущенка з рідними поки залишається відкритим", - додав Фейгін.

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента «Укрінформу» Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки і звинувативши в шпигунстві.

27 березня цього року Московський міський суд почав розгляд справи Сущенка по суті. Сторона обвинувачення просила суд засудити журналіста до 14 років позбавлення волі. 4 червня Сущенка було засуджено до 12 років колонії суворого режиму.

12 вересня Верховний суд Росії визнав законним вердикт Московського міського суду про 12 років ув'язнення для Сущенка.

Сущенко наголосив, що не згоден з рішенням суду і продовжить боротьбу за своє звільнення, зокрема й подаватиме скаргу в Європейський суд з прав людини.