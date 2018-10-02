На Дніпропетровщині встановили рекордний залізний Герб України

Залізну фігуру встановили на Герцевій горі біля села Петриківка.

У Миколаївській об'єднаній громаді Петропавлівського району встановили найбільший залізний Герб в Україні. Його розміри понад 4,5 м на майже 3,5 м.

Про це повідомляє портал "Перший міський". Найбільший Герб виготовляла команда майстрів Петропавлівського району. Над ним працювали протягом тижня. Залізну фігуру встановили на Герцевій горі біля села Петриківка. Якраз поруч з 15-ти метровим флагштоком з прапором України.

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Герб зафіксували в Національному реєстрі рекордів України.

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