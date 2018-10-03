Держкіно пропустило в ефір заборонений російський серіал із акторами з бази "Миротворця" (відео)

Цього року Держкіно зі "свободівцем" Пилипом Іллєнком на чолі видало фільму прокатне посвідчення.

Попри торішню заборону, скандальний російський серіал "Круговорот" показують в ефірі телеканалу "Україна".

Минулого року Держкіно анулювало прокатне посвідчення фільму, а вже сьогодні стверджує, що з’явилися нові обставини, тож стрічка в ефірі законно, йдеться в сюжеті ТСН.

Телесеріал уперше показали на каналі "Росія 1". Виробництво кінокомпанії "Русское", в кадрі машини з російськими номерами, пейзажі російської глибинки і російські актори, внесені до бази "Миротворця" за підтримку анексії Криму. Сукупність усіх цих обставин не дозволила російському "милу" потрапити в український ефір.

Але то було торік. Цього року Держкіно зі "свободівцем" Пилипом Іллєнком на чолі видало фільму прокатне посвідчення. "На жаль, для Держкіно стало це нормальним. Тільки якщо мова йде про канал "Україна". Якщо мова йде про інші канали, діють жорстко і так, як треба. Чому це відбувається, ми не знаємо", - зізнається активіст комітету телеетики Артем Руденко.

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Перемонтований телесеріал виходить на каналі ТРК "Україна" у вечірньому праймі. Замість російських номерів авто за допомогою комп’ютерних програм вмонтовані номери українські, а деякі сцени вирізані. Назва кінокомпанії "Русское" вирізана також – тепер стрічка титрується українською фірмою-прокладкою "АБЦ-Фільм" та російським "Фільм-стрім". Але ведучий "дня Росії" в Криму Єгор Бероєв із картини нікуди не подівся.

У Держкіно традиційно на запити ТСН реагують мляво – кажуть, що розглянуть у встановленому законом порядку, тобто, коли російський серіал повністю покажуть на ТРК "Україна". Хоча іншим виданням чиновники своє рішення прокоментували повніше – виявляється, рік тому продюсери серіалу принесли не всі докази, що серіал знімався в Україні. Цього разу додали дві фотокартки – оператор і режисер із закритими обличчями знімають людей із затуленими обличчями на тлі українського прапора. Рішення Держкіно ухвалювало самостійно, без залучення експертної комісії, яка б мала розглянути всі суперечливі моменти.

Не на користь Держкіно і телеканалу "Україна" виступають і члени знімальної групи. В інтерв’ю російським виданням режисер фільму Павло Дроздов наголошував, що знімання тривали в Москві та Твері. Єгор Бероєв не єдина проблема цього серіалу – виконавці головних ролей Роман Полянський та Олена Корикова також регулярно відвідували Крим після анексії. А це означає, що зніматися в Україні вони просто не могли.