Правоохоронці розшукують харківського високопосадовця, який працював на російські спецслужби

За даними СБУ, чиновника завербували ще у 2015 році, наразі він переховується в Росії.

Правоохоронними органами оголошено в розшук голову однієї з районних державних адміністрації Харківської області, що був завербований російськими спецслужбами в Криму ще у 2015 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко.

Кононенко зауважив, що розшукуваний має російське громадянство.

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"За ініціативи цього чиновника у Харкові було створено альтернативні організації ветеранів АТО, які замість допомоги учасникам АТО займалися здирництвом та збиранням інформації військового та мобілізаційного характеру", - сказав Кононенко.

За його словами, ці альтернативні організації на замовлення російських спецслужб створили базу з даними справжніх ветеранів АТО, яку було передано кураторам.

СБУ встановила, що зв'язок з кураторами відбувався за допомогою мобільних додатків.

Чиновнику оголошено підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Його оголошено в розшук, оскільки він переховується в Росії.

Як повідомляв УНІАН, харківський депутат "заробив" 400 мільйонів гривень на земельних махінаціях та втік до РФ.