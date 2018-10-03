Історія зі зґвалтуванням поліцейського на Київщині отримала несподівану розв'язку

Суд встановив, що заявник був гомосексуалістом, а статевий акт відбувався за взаємною згодою.

Обухівський районний суд Київської області виправдав чоловіка, якого звинувачували в зґвалтуванні правоохоронця у Василькові.

Про це виданню "Інформатор" повідомило джерело у суді. Інцидент стався 15 листопада 2017 року.

Тоді журналіст Володимир Бойко, посилаючись на добове зведення поліції, повідомив у Facebook про зґвалтування двома невідомими чоловіками 24-річного поліцейського. Правоохоронець 1993 року народження, чиє ім’я не називалося, звернувся у Васильківське відділення поліції. Він повідомив, що двоє невідомих напали на нього й «задовольнили свою статеву пристрасть неприродним способом». Постраждалий виявився співробітником поліції ДСО.

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Журналіст повідомляв, що потерпілий познайомився в супермаркеті з двома чоловіками, які запропонували йому випити з ними. Він погодився, але під час розпиття алкогольних напоїв у них виник конфлікт, у ході якого правоохоронця побили і зґвалтували.

За словами інсайдера видання, суд встановив, що заявник був гомосексуалістом, а статевий акт відбувався за взаємною згодою. Отримана Фемідою у ході слідства інформація стала підставою для виправдувального вироку. Доля другого обвинувачуваного наразі невідома.