У Василькові двоє чоловіків запросили поліцейського випити, а згодом згвалтували

У Василькові 24-річний поліцейський став жертвою згвалтування. Про це повідомив журналіст Володимир Бойко на своїй сторінці у Facebook з посиланням на добове зведення поліції.

Поліцейський познайомився із чоловіками у супермаркеті "АТБ" у Василькові у ніч на 15 листопада. Вони запросили його у гості щоб випити.

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Близько 2:00 між поліцейським та одним із чоловіків виник конфлікт. Він переріс у бійку, в яку втрутився другий чоловік.

Зловмисники "застосовуючи фізичне насильство, згвалтували правоохоронця", - наводить журналіст текст повідомлення.

Про інцидент потерпілий поліцейський заявив до ЧЧ Васильківського ВП ГУНП в Київській області. Особи правопорушників встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, у серпні на Одещині 4 чоловіків викрали поліцейську автівку.