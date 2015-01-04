У великій бійці між бойовиками "ЛНР" і "козаками" загинули 23 людини - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН про це на брифінгу в Києві повідомив заступник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.

«У містах Стаханові та Красному Лучі Луганської області відбулися збройні сутички між бойовиками бандформування «ЛНР» та «козаками»-терористами. Загинуло щонайменше 23 бойовика», - сказав Польовий.

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Він також додав, що напередодні нового року бійці АТО затримали заступника ватажка бандформування «Лєший».

«Терорист, намагаючись замаскуватися під місцевого мешканця, проводив розвідку позицій українських військових поблизу Бахмутської траси», - повідомив Польовий, зазначивши, що бандформування «Лєшого» було надзвичайно жорстоким стосовно мирного населення, а також мародерствувало.