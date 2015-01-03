На Луганщині затримали одного з лідерів бандформування "Лєший" (відео)

Бійці АТО на Луганщині затримали заступника командира батальйону бойовиків «Лєший».

Про це повідомляє прес-центр АТО.

За повідомленням, бойовик проводив розвідку позицій сил АТО поблизу Бахмутської траси.

На відео військові розповідають, як відбувалося затримання та чому вони запідозрили чоловіка, який спочатку називав себе мирним мешканцем і запевняв, що йде до матері в лікарню.

Нагадаємо, бандформування «Лєший» відоме жорстоким терором мирного населення, рекетом та мародерством.

Наші військові в районі "Бахмутки" постійно стикаються із вилазками ворожих диверсійних груп.