Добкін-старший вразив мережу цинічним висловлюванням про вибухи на складі боєприпасів поблизу Ічні

Михайло Добкін назвав вибухи на складах боєприпасів "святковим салютом".

Нардеп з "Опоблоку", екс-"регіонал" Михайло Добкін розлютив користувачів мережі своїм твітом про вибухи на складах боєприпасів на Чернігівщині.

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"Хто сказав, що це вибухи?! Це святковий салют на честь засідання Турецького патріархату з Томосом. Боюся навіть уявити, як атеїсти Київського патріархату автокефалію збираються святкувати!", - написав він.

"Це цинічне і некоректне висловлювання", "Томос, може, й буде, а ось мізків вам це не додасть", "Засідає Вселенський патріархат, турецького немає", - пишуть у коментарях користувачі.

Хто сказав що це вибухи?! Це святковий салют на честь засідання Турецького патріархату з томосом.

Боюся навіть уявити, як атеїсти Київського патріархату автокефалію святкувати збираються! — Добкін Михайло (@mdobkin) 9 жовтня 2018 р.

Раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки й оборони Сергій Пашинський поширив фейкову інформацію про арсенал на Чернігівщині, видавши довоєнну фотографію, імовірно з російського складу, за фото складу в Ічні.