Пашинський зганьбився через публікацію в Facebook про арсенал біля Ічні

Голова Комітету ВР з питань нацбезпеки проілюстрував свій пост фотографіями 8-річної давнини, зроблені, ймовірно, в Росії.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський поширив фейкову інформацію про арсенал на Чернігівщині, видавши довоєнну фотографію, імовірно з російського складу, за фото складу біля Ічні.

На цей факт звернув увагу портал MIL.IN.UA, оприлюднивши посилання на російський сайт pikabu.ru, на якому розміщена фотографія, якою Пашинський проілюстрував свій пост у Facebook щодо перевірки складу в Ічні рік тому.

«Цим фотографіям рівно рік. Після вибухів арсеналів у Калинівці нашим комітетом було здійснено інспекційну поїздку у третій за величиною склад боєприпасів у Ічні Чернігівської області», – написав Пашинський, заявивши, що ще рік тому рекомендував побудувати на арсеналі поблизу Ічні спеціальні сховища для боєприпасів.

Однак на російському сайті чітко видно, що фото було завантажено влітку 2011 року. При цьому автор публікації зазначає, що світлини були зроблені ще у 2010 році.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 жовтня, вночі на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

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Інформація про жертви чи постраждалих не надходила. З прилеглих територій евакуйовано близько 12 тис. осіб.

Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту.

Створено оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії. До місця НП направлено 21 піротехнічний розрахунок ДСНС. У прилеглих областях приведено у готовність 23 пожежні розрахунки. Сформовано зведений загін у складі 27 одиниць техніки та 115 осіб. Приведено у готовність 7 пожежних потягів.

За фактами вибухів на складах боєприпасів у Чернігівській області військова прокуратура Центрального регіону розпочала кримінальне провадження за ч.3 ст.425 Кримінального кодексу України "Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану", що карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.

СБУ відпрацьовує версію про можливе вчинення диверсії на 6-му арсеналі.