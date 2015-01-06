З'явилися перші фото і відео з місця трагічної ДТП в зоні АТО

Про це повідомляє ТСН.

Як видно на фото, пошкоджені машини розкидані вздовж траси, а автобус в результаті зіткнення взагалі залишився без передньої частини - від машини залишився один каркас.

Раніше повідомлялося, що в зоні проведення антитерористичної операції військові зіткнулися автомобілі " КрАЗ " та автобус. Загинули бійці батальйону Національної гвардії імені Кульчицького, які їхали на ротацію.

ДТП сталося біля села Маньківка, в Донецькій області. Як повідомляє прес-служба Національної гвардії, аварія сталася через погані погодні умови.

Поранених повезли в лікарню в Артемівську. За даними харківських волонтерів привезли 11 бійців батальйону. У одного з військових - перелом спини. У Харкові всі бажаючі вже вранці здають кров.