ЗМІ показали листування "безлюдівського" педофіла з дітьми (фото)

Особистість злочинця встановлена: йому 66 років, він живе в Харкові.

З'явилося листування педофіла з Безлюдівки Харківської області і запис розмови з його потенційною жертвою.

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Їх надали Vgorode власні джерела, наближені до батьків, які затримали збоченця.

Так, у Безлюдівці літній чоловік підходив до дітей біля школи і роздавав свій номер телефону. Батьки занепокоїлися і вирішили заманити педофіла на зустріч за допомогою 12-річної дівчинки. Там чоловіка затримали своїми силами та передали до відділку.

За словами Марини, мами, знайомої з батьками, які брали участь у затриманні, педофіл поширював записку з номером телефону серед дітей і просив йому дзвонити. Коли школярі набирали його, чоловік говорив їм непристойності і пропонував навчити займатися сексом. Одна з мам зателефонувала збоченцю, зімітувавши дитячий голос, і почала листування.

В ГУ Нацполіції підтвердили, що в Безлюдівці батьки спіймали педофіла і повідомили, що підозрюваний чоловік затриманий. Особа злочинця встановлена: йому 66 років, він живе в Харкові. Відкрито справу за ч. 2 ст. 156 КК України ("розбещення неповнолітніх").

Якщо вина підозрюваного буде доведена в суді, йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Зараз поліція перевіряє, чи причетний він до подібних злочинів.