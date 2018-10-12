Росія провела ракетні стрільби в окупованому Криму

У ході навчань було відбито "масовану атаку крилатих ракет" умовного противника, заявили в Міноборони РФ.

У Міністерстві оборони РФ повідомили про проведення навчань з відбиття "масованої атаки крилатих ракет" умовного противника в окупованому Криму.

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Як йдеться в повідомленні, "з'єднання і підрозділи ППО округу успішно відбили масовану атаку мішеней, випустивши по цілях більш як 500 зенітних керованих ракет".

Всього в підсумкових стрільбах, що проводилися в Ростовській і Волгоградській областях, Краснодарському і Ставропольському краях, Дагестані, Північній Осетії, російській базі у Вірменії, а також у Криму, Абхазії й Південній Осетії взяли участь близько 2,5 тис. військовослужбовців, було задіяно понад 500 одиниць озброєння і військової техніки, в тому числі зенітні ракетні комплекси С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2", "Стріла-10" і "Оса", зенітні гарматно-ракетні комплекси "Тунгуска", зенітні артилерійські комплекси "Шилка".

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши там так званий "референдум про його самовизначення". Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий договір про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму.