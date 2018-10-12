Кубанські "козаки" написали патріарху Варфоломію лист з погрозами - зібралися буянити через Томос

На думку козаків, рішення синоду Вселенського патріархату "ухвалено без узгодження з патріархом Кирилом і митрополитом Онуфрієм, що є грубим порушенням церковних канонів".

Кубанські козаки просять вселенського патріарха Варфоломія "схаменутися й одуматися, не доводячи до завершення план з надання автокефалії Українській православній церкві".

Про це йдеться у відкритому зверненні козаків Кубанського козачого війська до патріарха Варфоломія, текст якого має УНІАН.

"Ваші дії щодо підготовки до надання автокефалії Українській православній церкві є безпрецедентно грубим вторгненням на канонічну територію Московського патріархату, яке не може залишитися без відповіді. Це рішення було ухвалено без погодження з патріархом Московським і всієї Русі Кирилом і митрополитом Київським Онуфрієм, що є грубим порушенням церковних канонів. Подібні реформи мають розглядатися і ухвалюватися тільки соборно, з урахуванням думок першоієрархів всіх церков, архієпархій і митрополій, що входять до складу Вселенського патріархату", - йдеться в листі.

Козаки заявляють, що такі дії можуть призвести "до кровопролиття".

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Вони наголошують, що "серед козаків православна віра завжди мала особливий статус і сенс життя. З вірою в Господа нашого козаки гинули за царя и вітчизну на полях битв, тому віра завжди була визначальним стрижнем у духовному житті кожного козака, який народжувався і вмирав, осяяний святим животворящим хрестом".

"Ви, владико, одним розчерком пера хочете зруйнувати усталений світ і духовну рівновагу, яке панує в нашому східнослов'янському регіоні. Але сьогодні прийшла наша черга встати на захист російської православної церкви. Ми звертаємося до вас з рішучим протестом і глибоким обуренням. Просимо вас схаменутися й одуматися, не доводячи до завершення свій план з надання автокефалії Українській православній церкві. Ця трагедія торкнеться мільйонів православних людей. Ми історично, духовно і кровно пов'язані з населенням цих територій, ми єдиний православний світ. Тому у вирішенні цього питання категорично не можна йти на поводу в українських бездумних політиків", - йдеться в листі.

"Нагадуємо вам, Ваша Святосте, що російське козацтво і, зокрема, козаки Кубанського козачого війська здавна були справжнім «воїнством Христовим», лицарями православ'я, які завжди були і залишаються готовими виступити на захист єдності і цілісності своєї батьківщини і своєї матері-церкви", - заявляють козаки.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання синоду було оприлюднено рішення, в якому говориться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України. Крім того, було скасовано лист синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.