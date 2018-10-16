Побиття людей похилого віку в Харківській області: трьох співробітників пансіонату звільнять

На відео, яке потрапило в інтернет, видно, як жінка - працівник закладу, б'є віником по обличчю і тілу літнього чоловіка.

Трьох співробітників геріатричного пансіонату в селищі Хорошево Харківського району звільнять.

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Про це повідомив директор Департаменту соціального захисту Харківської обласної держадміністрації Юрій Шпарага.

Минулого тижня в мережі був розповсюджений відеозапис, на якому видно, як співробітниця пансіонату б'є і принижує літнього чоловіка. За словами Шпараги, будуть звільнені жінка, яка фігурує на відеозапису, а також її колега, яка вела зйомку, і учасниця подій, яка нічого не зробила. Всі троє - молодший медичний персонал.

"Закон однаковий для всіх. Згідно із законодавством, ці люди будуть звільнені з посад», - заявив Шпарага.

Він також додав, що перша з жінок написала заяву з проханням звільнити її за згодою сторін, але адміністрація пансіонату з цим не згодна.

"Людину треба було терміново відсторонити від роботи. І вона відсторонена, вона написала заяву. Більш того, вона просить звільнити її за угодою сторін. Адміністрація не погоджується з тим, що це "угода сторін". Ми вважаємо, що це злочин, і будемо працювати з юристами, щоб правильно і коректно використовувати статтю Кримінального кодексу", - розповів директор департаменту.

Про побиття та приниження пенсіонерів стало відомо з відеопосту, який виклали в соціальну мережу інтернет-користувачі. На відео жінка, ймовірно, - працівник закладу, б'є віником по обличчю і тілу літнього чоловіка. Крім того, вона принижує його, в тому числі - з використанням нецензурної лайки.

Харківська прокуратура № 6 відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 126 Кримінального кодексу ("побої і мордування") за фактом можливих знущань над людьми похилого віку в геріатричному пансіонаті.