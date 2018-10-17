Назва, устрій і статут: глава УАПЦ розповів про серйозні суперечки з Філаретом щодо Собору

Церкви не можуть дійти згоди з жодного пункту і, відповідно, провести Об’єднавчий собор.

Предстоятель УАПЦ Макарій (Малетич) заявив, що Об’єднавчий Собор може відбутись лише тоді, коли буде статут і назва єдиної церкви, проте зараз ще нічого немає.

Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу ZIK, пише ТСН.

"Ще про статут ми не готовимо, назви об'єднуючої немає. Немає статусу або моделі, яка буде, чи устрій чи патріарший чи митрополичий. З чим іти на собор?", - пояснив він.

Також він зазначив, що спілкувався щодо Собору з главою УПЦ КП Філаретом, проте розмова переросла у суперечку.

Очільники церков говорили 14 числа, на Покрову. "Мене приголомшило спілкування", - сказав Макарій. Так, Філарет наполягає, аби нова українська церква мала статут УПЦ КП.

"Я кажу: "Ваша святість, Собор збирати – то нема статуту". А він каже: "А статут у мене є". "У мене теж є, але з двох статутів треба зробити один статут". "Ні, – каже, – мій буде статут". 15-й рік повторюється", - сказав предстоятель УАПЦ.

За словами Макарія, суперечки виникли і щодо назви. Так, Філарет нібито заявив, що "Назва вже є" і усі повинні приєднатися до цієї назви, яка існує зараз, "і очолює її патріарх".

Читайте такожФіларет розповів, якою мовою будуть вести богослужіння після об'єднання церкви

"Третє питання, який статус або яка модель. Коли я сказав, чи може бути митрополича чи патріарша – треба знати. А він зі злобою сказав, що не буде, буде патріарша. А екзархи нічого не говорять. Отака справа", - зазначив також митрополит Макарій.

Макарій нагадав, що коли підписувалось звернення до Вселенського патріарха, президент сказав, що назва буде "Православна церква в Україні". "Але зараз про назву ніхто не розмовляє. Кажуть, що назву готує Вселенський патріарх", - додав предстоятель УАПЦ.

На запитання, кому ж будуть вручати Томос, він відповів коротко: "Це Богу відомо".

Макарій зазначив, що не знає, чи не позначаться суперечки між церквами на тому, як проходитиме Собор. "Чого про Собор говорити? Перш треба обговорити питання поточні, а потом про Собор говорити. Якщо Собор, то треба статут об’єднуючої церкви – там десь треба готуватись 2 тижні. Модель треба знати", - пояснив предстоятель церкви.

Раніше стало відомо, де може відбутися Об'єднавчий собор щодо створення єдиної Української церкви. У заході мають взяти участь і деякі ієрархи УПЦ МП. Коли відбудеться собор, наразі невідомо, але в УПЦ КП пообіцяли робити усе, щоб це сталося якнайшвидше і щоб рішення про створення єдиної помісної церкви було ухвалено до наступного засідання Синоду Константинопольського патріархату, який відбудеться у другій половині листопада.