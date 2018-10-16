Раніше Київський патріархат закликав єпископат, духовенство та вірних УАПЦ та УПЦ МП розпочати підготовку об’єднавчого собору.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій переконаний, що найближчим часом у Києві відбудеться об’єднавчий собор українських церков.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на Погоджувальній раді лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

«Я переконаний, що найближчим часом відбудеться всеукраїнський православний собор у Києві, у якому візьмуть участь усі ієрархи, патріоти України, які проголосять створення єдиної помісної української православної церкви. Після об’єднавчого собору в Києві патріарх Варфоломій вручить предстоятелю помісної української православної церкви томос про автокефалію», - сказав спікер.

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Він додав, що це фактично буде вже «формальна дія» після проведення собору.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України. Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

12 жовтня Київський патріархат закликав єпископат, духовенство та вірних УАПЦ та УПЦ МП розпочати підготовку об’єднавчого собору.