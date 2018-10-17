Повернення радарів: за перший день патрульні "упіймали" понад 200 порушників

У керівництві Департаменту патрульної поліції кажуть, що головне завдання патрульних – "попередити можливе правопорушення і знизити кількість постраждалих у місцях, де ДТП відбуваються найчастіше".

В Україні протягом першого дня, 16 жовтня, під час повноцінного застосування TruCam співробітники патрульної поліції склали 231 адміністративний матеріал на водіїв за порушення ними швидкісного режиму.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Нацполіції України Олексій Білошицький на своїй сторінці Facebook.

"За денну зміну 16 жовтня складено 231 адміністративний матеріал за порушення швидкісного режиму. Як і було визначено раніше, більшість приладів контролю швидкості застосовується на трасах. Чому саме на трасах? Бо там – найбільша швидкість, а тому ДТП рідко закінчуються просто подряпинами, на трасах найчастіше – розтрощені машини та постраждалі люди", - написав він.

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За його словами, головне завдання патрульної поліції – не притягнути до відповідальності, а "попередити можливе правопорушення і знизити кількість постраждалих у місцях, де ДТП відбуваються найчастіше".

"Саме тому, ми використовуємо прилади у максимально відкритий спосіб!", - пояснив Білошицький.

Як повідомляв УНІАН, від вчора, 16 жовтня, патрульні почали притягувати до відповідальності водіїв за перевищення встановлених обмежень швидкості руху, використовуючи портативні пристрої вимірювання швидкості TruCam.

За перевищення швидкості більш як на 20 км/год штраф становитиме 255 гривень, а більш ніж на 50 км/год - 510 гривень.

В МВС заявили, що патрульні використовуватимуть TruCam в місцях концентрації ДТП та на аварійно-небезпечних ділянках доріг міжнародного значення, а також лише із розміщенням дорожніх знаків, що повідомляють про фото- відеофіксацію порушень. У місцях фіксації порушень швидкісного режиму перебувають службові транспортні засоби з увімкненими маячками синього кольору.

У відомстві також нагадали, що протягом минулого тижня патрульні використовували TruCam у пілотному режимі для профілактики, щоб учасники дорожнього руху звикли до нововведення.

8 жовтня в Україні в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод та на аварійно-небезпечних ділянках доріг міжнародного значення патрульні поліцейські почали використання засобів для контролю за дотриманням водіями встановлених швидкісних режимів – пристроїв вимірювання швидкості TruCam.

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Довідка. TruCAM — лазерний вимірювач швидкості, оснащений режимом відеофіксації. Основна відмінність приладу від «Візира» і йому подібних — він використовує не радіохвилю, а світловий промінь — лазер, який дозволяє зафіксувати перевищення швидкості конкретного автомобіля в потоці транспорту на відстані, що перевищує кілометр.

Відомості про дату, час і місце розташування (координати) автомобіля, які видає TruCAM, автоматично надходять від вбудованого в прилад GPS-приймача. Початок фіксації порушення можливий на відстані до 1200 метрів.

При роботі в автоматичному режимі (з триноги або з боксу) при перевищенні транспортним засобом ліміту швидкості автоматично робиться фотознімок з відстані близько 70 метрів з фіксацією швидкості, відстані, дати, часу і координат. При цьому максимальне накопичення становить до 40 тис. фото або 16 тис. відеороликів порушень на одну флеш-карту. В автономному режимі від акумулятора прилад може працювати до 15 годин.

Дані вимірювання захищені від видалення та модифікації, адже проводиться опломбування флеш-карти, а також виконуються відповідні протокольні процедури, пов`язані з обігом і зберіганням носіїв суворої звітності.