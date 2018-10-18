Керченський "Колумбайн": стрілок міг надихнутися масовим вбивством в американській школі (фото)

Вбивство в "Колумбайні" стало одним з найвідоміших масових нападів.

Владислав Росляков, який 17 жовтня влаштував стрілянину та вибух в своєму коледжі в Керчі, міг надихнутися масовим вбивством у школі "Колумбайн" в США.

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Про це свідчать одяг Рослякова, спосіб розправи зі своїми жертвами і те, як він наклав на себе руки.

Російські ЗМІ писали, що Росляков перед стрільбою переодягнувся. У коледжі він увійшов в одному одязі, а коли почав стріляти - був вже в білій футболці, чорних штанях і високих черевиках.

Схожий одяг був на Еріку Харрісі - одному з двох вбивць в школі "Колумбайн", пише "Громадське".

У 1999 році Ерік і його друг Ділан Кліболд розстріляли у своїй школі 13 осіб, десятки були поранені. Перед цим вони намагалися підірвати бомби в їдальні, але вибухівка не спрацювала. Після того, як Ерік і Ділан закінчили розправу, вони наклали на себе руки в шкільній бібліотеці. Харріс вистрілив собі у підборіддя.

Вбивство в "Колумбайні" стало одним з найвідоміших масових нападів. По всьому світу у нього з'явилися послідовники і наслідувачі.