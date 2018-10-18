этот материал доступен на русском

Сусіди розповіли про жорстокість керченського стрільця Рослякова: в дитинстві душив котів мотузками (відео)

09:33, 18 жовтня 2018
Суспільство
2074 0
Росляков наклав на себе руки / фото Mash

Журналісти приїхали до місця проживання студента керченського коледжу, який скоїв масове вбивство, передає "КерчІнфо".

За цією адресою Влад останнім часом не проживав, але сусіди пам'ятають його дитинство: "Він маленьким був дуже жорстоким. Він ловив котів, душив їх мотузками. Ми його весь час ганяли. А потім, коли вони (мати і батько Влада) розійшлися, він переїхав в іншу квартиру".

Пізніше оперативна група попрямувала на іншу адресу, де фактично мешкав вбивця.

Як повідомляв УНІАН, близько полудня 17 жовтня в Керченському політехнічному коледжі стався вибух, а за ним - стрілянина.

Кримінальну справу, порушену за статтею «теракт», перекваліфікували на статтю «умисне вбивство». У Криму оголосили триденну жалобу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Масове вбивство у Керчі
Теги: #Крим#Керч#Владислав Росляков