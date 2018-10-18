Сусіди розповіли про жорстокість керченського стрільця Рослякова: в дитинстві душив котів мотузками (відео)

За словами сусідів, Росляков, який влаштував у Керчі масове вбивство, в дитинстві ловив котів, душив їх мотузками.

Сусідка Влада Рослякова, який влаштував масове вбивство в коледжі Керчі, розповіла, що в дитинстві він знущався над тваринами.

Журналісти приїхали до місця проживання студента керченського коледжу, який скоїв масове вбивство, передає "КерчІнфо".

За цією адресою Влад останнім часом не проживав, але сусіди пам'ятають його дитинство: "Він маленьким був дуже жорстоким. Він ловив котів, душив їх мотузками. Ми його весь час ганяли. А потім, коли вони (мати і батько Влада) розійшлися, він переїхав в іншу квартиру".

Пізніше оперативна група попрямувала на іншу адресу, де фактично мешкав вбивця.

Як повідомляв УНІАН, близько полудня 17 жовтня в Керченському політехнічному коледжі стався вибух, а за ним - стрілянина.

Кримінальну справу, порушену за статтею «теракт», перекваліфікували на статтю «умисне вбивство». У Криму оголосили триденну жалобу.