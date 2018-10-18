Виростили вбивцю 21 людини: батьків керченського терориста оштрафують на 500 рублів - ЗМІ
Батьків Владислава Рослякова, підозрюваного у масовому розстрілі дітей та вчителів у керченському політехнічному коледжі, оштрафують на 500 рублів (213 грн,- ред.).
Про це повідомило джерело «Известий».
За його словами, поліція вже оформила протокол про адміністративне правопорушення за «Неналежне виконання батьківських обов'язків», але вручать його вже після похорону.
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Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки.
У результаті події загинув 21 чоловік, близько 50 були госпіталізовані.
Кримінальну справу, порушену за статтею "Теракт", було перекваліфіковано на статтю "Вбивство". У Криму з четверга оголошений триденний траур.