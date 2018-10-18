Виростили вбивцю 21 людини: батьків керченського терориста оштрафують на 500 рублів - ЗМІ

Батьків Владислава Рослякова покарають за неналежне виконання батьківських обов'язків.

Батьків Владислава Рослякова, підозрюваного у масовому розстрілі дітей та вчителів у керченському політехнічному коледжі, оштрафують на 500 рублів (213 грн,- ред.).

Про це повідомило джерело «Известий».

За його словами, поліція вже оформила протокол про адміністративне правопорушення за «Неналежне виконання батьківських обов'язків», але вручать його вже після похорону.

Читайте такожКерченський "Колумбайн": стрілок міг надихнутися масовим вбивством в американській школі (фото)

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки.

У результаті події загинув 21 чоловік, близько 50 були госпіталізовані.

Кримінальну справу, порушену за статтею "Теракт", було перекваліфіковано на статтю "Вбивство". У Криму з четверга оголошений триденний траур.